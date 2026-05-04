"Yali Yali". L'Inter balla su una hit romena "scoperta" da Calhanoglu, poi è arrivato Chivu

Chi crede che le coincidenze non esistano, sbatte sulla canzone con cui, nello spogliatoio e sui social, l’Inter sta festeggiando il ventunesimo scudetto della sua storia. La stessa che era già risuonata in nerazzurro due anni fa, dopo la seconda stella, e che però quest’anno ha un sapore decisamente speciale, visto il legame - del tutto casuale - con Cristian Chivu.

La canzone, di cui sui social avrete magari ascoltato o letto il ritornello (“Yali Yali”) è infatti “Made in Romania”, hit folkloristica romena pubblicata nel 2012 da Ionuț Cercel e Petrică Cercel. A portarla nel cuore dell’Inter non è stato però l’allenatore, bensì Hakan Calhanoglu.

Il centrocampista turco, infortunato, ma comunque danzante dopo il successo sul Parma, l’ha fatta conoscere ai compagni già due anni fa, quando in panchina c’era Simone Inzaghi. Da lì in poi, con alterne fortune, è sempre stata cantata dallo spogliatoio, tra passione per le sue note musicali e un po’ di scaramanzia. Nel frattempo, in panchina è arrivato un tecnico “Made in Romania”, quello dello scudetto vinto ieri a San Siro con tre giornate d’anticipo.