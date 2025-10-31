Inter, cambio ai vertici: Brookfield rileva Oaktree e diventa nuovo proprietario del club

Nuovo cambio di scenario ai vertici dell’Inter. Il fondo canadese Brookfield ha ufficialmente rilevato il 26% di Oaktree per un valore complessivo di circa 3 miliardi di dollari, acquisendo così anche il 100% di Inter FC. L’operazione, condotta in modo riservato, segna di fatto il completamento di un processo iniziato nel 2019, quando Brookfield aveva già assunto il controllo operativo di Oaktree. A riportare la notizia è IlSole24Ore

L’aspetto più interessante è la tempistica: la transazione arriva a ridosso di un momento cruciale per la città di Milano e per i due club milanesi. Entro il 10 novembre, infatti, dovranno essere definiti i passaggi tecnici per la vendita dello stadio Giuseppe Meazza e delle aree limitrofe da parte del Comune a Inter e Milan. È previsto il versamento della prima rata da 73 milioni di euro (su un totale di 197), a cui seguirà l’atto notarile e il trasferimento dei fondi al Comune.

Dal punto di vista operativo, per l’Inter non cambiano i rapporti di gestione, ma muta il beneficiario finale: non più Oaktree, bensì Brookfield, uno dei colossi finanziari mondiali con oltre 2 trilioni di dollari in asset gestiti e una presenza globale, dalle borse di New York e Toronto fino ai paradisi fiscali dei Cayman. Un cambio di nome, dunque, ma non di strategia: il controllo nerazzurro resta nelle mani della grande finanza internazionale.