Inter campione, all'estero esaltano i protagonisti e un campionato praticamente dominato

Il mondo del calcio celebra l’impresa dell’Inter, campione d’Italia per la 21ª volta con tre giornate d’anticipo. Un trionfo netto, certificato dal successo contro il Parma, che ha chiuso definitivamente i giochi. Dall’Argentina alla Francia, passando per Spagna, Germania e Turchia, le aperture dei media raccontano una stagione dominata.

In Argentina, TyC Sports esalta il cuore sudamericano del successo: "Leggende argentine fuse in un abbraccio per il 21° Scudetto dell’Inter", con il simbolico abbraccio tra Javier Zanetti e Lautaro Martínez dopo la vittoria decisiva. Sulla stessa linea Olé: "Lautaro Martínez campione di Serie A nuovamente con l’Inter. Inter campione d’Italia", sottolineando l’ottavo titolo in nerazzurro del capitano e la conquista del campionato con tre turni di anticipo.

Dalla Spagna, AS titola in maniera diretta: "L’Inter è campione della Serie A", evidenziando il dominio e la chiusura anticipata della corsa Scudetto. In Portogallo, Record sintetizza: "L’Inter batte il Parma ed è campione della Serie A 2025/26", mentre in Francia L’Équipe mette l’accento sui protagonisti in campo: "L’Inter conquista il suo 21° Scudetto dopo la vittoria contro il Parma grazie a Marcus Thuram", celebrando il contributo dell’attaccante francese.

Anche in Turchia, Fanatik non lascia spazio a interpretazioni: "In Serie A ha vinto il campionato l’Inter", mostrando particolare attenzione nei confronti di Calhanoglu, protagonista nei festeggiamenti. Dalla Germania, Sky Sport DE sottolinea la superiorità: "L’Inter di Bisseck ha vinto per la 21ª volta il campionato italiano, assicurandoselo con tre giornate d’anticipo". Infine FootMercato fotografa una stagione senza veri rivali: "L’Inter è ufficialmente campione d’Italia per la 21ª volta", sottolineando come servisse "quasi un miracolo" per impedire il trionfo e aprendo già alla possibilità di una doppietta campionato-Coppa Italia.