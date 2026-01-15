Inter campione d'inverno, Chivu: "Qui sei sempre sotto esame. A volte anche esagerando"

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha parlato ai canali ufficiali della società nerazzurra, al termine della partita vinta 1-0 dalla sua squadra contro il Lecce, recupero della 16^ giornata di Serie A: "Sapevamo delle difficoltà che avevamo per mancanza di energie, per quello che avevamo speso domenica col Napoli che ci ha lasciato un po’ di amarezza e delusione. Non era semplice oggi, perché avevamo di fronte una squadra molto ben organizzata che ha fatto di tutto per portare a casa il risultato. A noi è mancata lucidità, freschezza, giocate... ma alla fine abbiamo provato in tutti i modi a portarla a casa, abbiamo messo il cuore che vale più di quanto valga la tattica. E siamo felici e contenti di aver portato a casa questi tre punti".

Ha fatto un bilancio dopo questo girone d'andata?

"Non ho tempo di pensare a niente, penso già alla prossima partita perché so che per allenare l’Inter sei sempre sotto esame perché tutti si aspettano sempre il massimo da questa squadra, a volte anche in maniera esagerata. Non è semplice fare 15 vittorie in un girone, ma siamo lì a combattere mettendo cuore, testa, anima e qualità. Ma siamo consapevoli del fatto che vincere le partite non è mai semplice perché in Serie A nessuno ti regala nulla e bisogna dimostrare le cose con i fatti e per questo noi siamo felici perché cerchiamo sempre di trasmettere qualcosa di importante al gruppo ma alla fine i protagonisti sono sempre questi ragazzi che mettono sempre la loro miglior versione, e sono felice per questo".

La vittoria dopo il passaggio al 3-4-3 premia anche lei.

"I meriti non valgono nulla, a me interessa quello che sono i giocatori e quello che mettono in campo. Io gli dedico il mio tempo, la mia passione, tutta la mia epserienza accumulata da giocatore e da allenatore durante la mia gavetta. Dedico tutto a loro, magari trascurando un po' la mia famiglia, ma questi ragazzi sono meravigliosi e per loro do tutto".

La classifica dice che siete primi e campioni d'inverno.

"La strada è lunga ancora. Il nostro obiettivo è restare in quelle posizioni che magari ci permettono, strada facendo, di essere compatititivi".