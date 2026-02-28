Inter, Carlos Augusto punge: "Dopo il Bodo tutti si aspettavano di vederci mollare"

Archiviata l’eliminazione contro il Bodø/Glimt, l’Inter ha subito rialzato la testa in campionato, confermando il buon momento di forma con il successo per 2-0 sul Genoa. Al termine della gara, ai microfoni di Inter TV, è intervenuto Carlos Augusto, sottolineando la reazione del gruppo dopo la delusione europea.

“È stata una partita importante, ne restano undici più la Coppa Italia e dobbiamo continuare così. Dopo gare come quella contro il Bodo tutti aspettano di vederti mollare, ma oggi non è successo e non dobbiamo farlo. Sappiamo che le sconfitte così fanno male, ma siamo un gruppo di ragazzi che hanno esperienza. Hanno avuto qualche difficoltà negli anni scorsi, tutti si aspettano un nostro calo ma noi siamo pronti a dare il nostro meglio in campionato e in Coppa”.

L’esterno nerazzurro ha poi spiegato l’approccio mentale della squadra alla corsa al vertice: “Dobbiamo fare il nostro perché se non vinciamo le nostre non saremo lì sopra. Ovviamente guardiamo le altre partite, ma alla fine sappiamo che dobbiamo pensare a noi”.