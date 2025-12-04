Empoli, R. Corsi: "Serve realismo in tema Serie A. Palermo? Una delle big"

In vista del match interno della 15ª giornata del campionato di Serie B che l'Empoli affronterà domenica contro il Palermo, ha preso la parola Rebecca Corsi, vicepresidente del club toscano:

"Quella con il Palermo sarà una partita molto impegnativa - ha raccontato a ilovepalermocalcio.com -, considerato che affronteremo una delle formazioni più forti di questo campionato. Sarà un appuntamento stimolante per i nostri ragazzi e anche per il nostro pubblico".

Spazio, poi, ad un pensiero sul sogno Serie A: "I sogni alimentano il quotidiano di ognuno di noi, però cerchiamo sempre di essere molto realisti. Spingersi troppo avanti a volte non fa bene. Viviamo partita dopo partita e sicuramente l’appuntamento di domenica sarà importante anche per capire a che livello siamo".

Infine nel parlare di mercato, negando un possibile ritorno di fiamma per Vasic cercato in estate, Corsi ha commentato le sirene per Bogdan Popov: "Lui è giovane e cerchiamo di proteggerlo da quelle che sono le voci attorno a lui. È un ragazzo equilibrato e concentrato che ha ancora tanto da lavorare. Qualche complimento e apprezzamento, è chiaro, c’è stato, ma deve solo pensare a crescere e sta anche a noi metterlo nelle condizioni per farlo".