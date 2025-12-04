Noah Okafor, una cessione da maestro. 21 milioni per chi non giocava fra Milan e Napoli

Un capolavoro per il Milan, si vedrà se per il Leeds sarà altrettanto. L'addio di Noah Okafor in estate è stato un colpo da maestro, con 21 milioni di euro racimolati per un calciatore che nella passata stagione aveva giocato pochissimo, sia in rossonero che poi al Napoli, quando era stato chiamato a essere la pezza dopo l'addio di Khvicha Kvaratskhelia, passato al Manchester City.

Il punto di partenza

Dopo averlo visto all'opera in Champions League, con la maglia del Red Bull Salisburgo, il Milan decise di puntare sullo svizzero per l'attacco. Un giocatore atipico, che può giocare sia sull'esterno che da centrale, ma che dà il meglio di sé come seconda punta. Cosa che non ha mai fatto nella sua esperienza sotto la Madonnina. Quattordici milioni di euro che portano 39 presenze in A e 7 reti in un anno e mezzo.

La cessione

Convinti che non ci possa essere più margine di miglioramento in rossonero - oltre a una condizione a bilancio da risanare dopo la mancata partecipazione in Champions - ecco che Okafor finisce al Leeds per 21 milioni di euro, a titolo definitivo. Una plusvalenza secca su quanto investito solamente due anni prima, da più di dieci milioni.

Gli scenari di mercato

Quartultimo in classifica, il Leeds sta cercando di puntare su Okafor. In caso di retrocessione probabilmente potrebbe anche essere ceduto, ma finora ha saltato solo due partite: una contro il Newcastle, all'inizio, l'altro per un dolore all'adduttore a metà.