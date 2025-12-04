Pescara, già definita la lista dei giocatori in uscita. In tre torneranno in Serie A
Cinque giocatori, più due giovani da mandare a far esperienza altrove. Si può riassumere così il lavoro che attenderà il direttore sportivo del Pescara, Pasquale Foggia, per quanto riguarda il mercato in uscita.
A fare il punto della situazione ci ha pensato Il Messaggero nella sua edizione dedicata all'Abruzzo. Per Lorenzo Sgarbi, Alessandro Vinciguerra e Orji Okwonkwo si prospetta, ad esempio il ritorno alle rispettive società d'appartenenza (Napoli, Cagliari e Bologna), mentre si cercherà una soluzione adeguata per Erdis Kraja e Gianmarco Cangiano.
Verranno, invece, ceduti in prestito i giovani Davide Giannini e Lorenzo Berardi, che potrebbero finire entrambi alla Vis Pesaro dove avrebbero possibilità di giocare con continuità alle dipendenze di Roberto Stellone, amico del presidente del Delfino Daniele Sebastiani.
