Modric: "Dopo il Real qualsiasi club è un passo indietro. Ma il Milan gli è molto vicino..."

Il centrocampista del Milan Luka Modric ha parlato in una intervista con l'amico ed ex ct croato Slaven Bilic,come riportato da Marca. L'ex Pallone d'Oro si è soffermato soprattutto sul Real Madrid e sull'addio ai Blancos per il Milan.

"Dopo il Real, ovunque tu vada, è un passo indietro. E' una cosa fuori discussione e tutti i giocatori potranno confermarla. Io però penso di essere arrivato in un club che, per storia e nome, è molto vicino al Real Madrid e per me è la situazione ideale. Soprattutto perché sono cresciuto guardando il calcio italiano, il Milan era il mio club preferito…".

Quindi un ricordo del 2011, quando stava per firmare col Chelsea dal Tottenham salvo poi doversi fermare per volere del presidente degli Spurs, Daniel Levy: "L'unico club a cui ti lascerei andare è il Real Madrid, mi disse. Nonostante quelle parole, però, la trattativa fu durissima e lunga… Ma io avevo la sua parola e mi aspettavo che la rispettasse".

Sull'addio al Real Madrid:

"Tutto il mondo sa cosa è il Real Madrid, un club dove non si tollera la mediocrità. Il solo fatto di aver mantenuto questo livello nel corso degli anni è la cosa più incredibile fra tutti i successi raggiunti. Io l'ho sempre detto, il mio desiderio era quello di ritirarmi al Real Madrid. Ma semplicemente tutto ha un inizio e una fine, a volte non succede ciò che uno vuole".