Samuel Dahl, una meteora alla Roma. Al Benfica è titolare fisso con José Mourinho

Non è stata esattamente una storia di successo il trasferimento di Samuel Dahl dal Djurgarden alla Roma. Arrivato con discreta sorpresa a giocarsi un posto per la fascia sinistra, è finito ben presto nel dimenticatoio fra l'addio di De Rossi, l'interregno di Juric e l'approdo definitivo di Claudio Ranieri. A gennaio era già stato prestato perché, probabilmente, non considerato al livello giusto per i giallorossi.

Il punto di partenza

3 milioni più il 30% della futura rivendita per un quasi sconosciuto potevano essere un modo per cercare una scommessa, dalla Svezia, anche perché già nel giro della nazionale. Poteva sembrare un azzardo, lo è stato perché ha davvero raccolto le briciole nella Capitale, venendo quasi subito bocciato.

La cessione

Dopo il prestito avvenuto il 4 febbraio del 2025 al Benfica, la Roma sapeva già che probabilmente non sarebbe mai più rientrato. Forse in pochi si sarebbero aspettati l'epilogo, ufficializzato dal sito. "L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Samuel Dahl al Benfica. Arrivato nel luglio del 2024 dal Djurgarden, l'esterno svedese ha collezionato 3 presenze in giallorosso giocando sia in Serie A, sia in Coppa Italia". Un bottino povero, ma non dal punto di vista economico visto che erano arrivati 11 milioni di euro più il 40% della futura rivendita.

Gli scenari di mercato

Insomma, un colpo bell'e buono per entrambe, visto che in questa stagione Dahl è già a quota 23 presenze, titolare fisso del Benfica di José Mourinho. Potrà non piacere, ma probabilmente sarà un'altra plusvalenza per i portoghesi... e un altro miglioramento per le casse della Roma.