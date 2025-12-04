Palladino ha preso in mano l'Atalanta: 3 vittorie di fila senza subire gol, non succedeva da oltre un anno

L'Atalanta sembra aver trovato la giusta via. Dopo il difficile esordio di Raffaele Palladino in panchina nel ko per 3-1 contro il Napoli, la Dea ha cambiato marcia e nelle ultime uscite sembra aver aumentato i giri del proprio motore.

Già il secondo tempo del Maradona aveva dato indicazioni incoraggianti in questo senso: dopo quel 22 novembre, sono arrivate la vittoria in casa dell'Eintracht per 3-0 in Europa League, quella casalinga contro la Fiorentina per 2-0 in campionato e quella di ieri sera contro il Genoa in Coppa Italia, un secco 4-0.

Tre vittorie in cui la Dea è riuscita a mantenere anche la porta inviolata, segnando 9 gol e subendone zero. Una situazione, quella che vede 3 vittorie consecutive senza subire gol, con in casa Atalanta non conoscevano da oltre un anno. L'ultima volta che la squadra, allenata all'epoca da Gasperini, era riuscita a costruire numeri del genere è stata infatti dal 30 ottobre al 6 novembre 2024: tutto iniziò col successo casalingo contro il Monza, 2-0. Quindi arrivò il trionfo del Maradona contro il Napoli, vittoria per 3-0. E la vittoria contro lo Stoccarda in Champions League, 2-0 in Germania. Un dato che testimonia l'impatto di Raffaele Palladino e come la squadra abbia provato subito a cambiare ritmo, dopo l'avvicendamento in panchina.