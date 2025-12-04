Samuel Mbangula, alla Juve con la paura di fallire. Ora meno pressione al Werder

"Cambiare aria mi ha fatto bene". Nelle scorse settimane Samuel Mbangula ha ammesso che lasciare la Juve sia stata una scelta giusta. "Dopo un inizio esplosivo, si era creata una certa paura di fallire. Passare da un contesto in cui non si aspettava nulla a uno in cui ci si attendeva tutto è un passaggio inevitabile. Ora metto meno pressione su di me e ho capito che non serve a nulla".

Il punto di partenza

Nel 2020 la Juventus lo preleva dall'Anderlecht, in pieno Covid, per farlo iniziare nell'Under 17. Poi passa in Primavera e finalmente, nel 2023, esordisce con la Next Gen, il passaggio superiore, a un passo dalla prima squadra ma ancora lontano dall'essere un calciatore vero e proprio. Deve ringraziare Thiago Motta, l'ex tecnico, che l'ha portato in prima squadra, fatto esordire e averlo cresciuto, tanto da permettergli di essere convocato anche con la nazionale belga.

La cessione

In estate però è una plusvalenza completa e per la Juventus è musica per le proprie orecchie, dovendo finanziare il mercato in entrata. Così a luglio arriva il comunicato di avvenuto addio. "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società SV Werder Bremen per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Samuel-Germain Kinduelu Mbangula Tshifunda a fronte di un corrispettivo di € 10 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 2 milioni". Ma non prima di essere stato escluso da una partita di Mondiale per Club per cercare di fargli accettare un'altra destinazione.

Gli scenari di mercato

La Bundesliga è un possibile trampolino di lancio verso qualsiasi club d'Europa. Per ora ha giocato 11 partite, con 3 gol e 3 assist. Non male, ma quasi certamente non sarà un uomo copertina per gennaio. Per luglio chissà.