Latina, il neo allenatore Volpe: "Per preparare la sfida al Casarano sto sveglio 18 ore"

Giornata di conferenza stampa in casa Latina, con il neo allenatore Gennaro Volpe pronto a iniziare una nuova avventura dopo quasi un anno di stop, dato dal post esonero dal Lecco: "Voglio ringraziare la società per avermi scelto, Latina è una grande piazza dove si può fare calcio. Ho incontrato il Direttore Condò, ci siamo guardati in faccia e abbiamo visto subito molti punti in comune: sono felice di essere qua, il gruppo mi piace e credo nelle qualità di questa squadra. È inutile dire cosa ha funzionato e cosa no prima, c'è solo da ripartire con presupposti importanti: c'è una fase nuova, un foglio bianco dove si può riscrivere qualcosa di più gratificante per tutti".

Aggiunge: "Ho fatto due allenamenti, per dire cosa ho effettivamente trovato è presto, ma ho visto dei ragazzi che si mettono in discussione perché hanno voglia di venire fuori da questa situazione. Come ho detto alla squadra, si parte tutti dallo stesso livello, le gerarchie possono cambiare, e chi ha giocato meno potrà magari dare tante dimostrazioni: il campo è l'unico giudice. Il modulo? Chiaramente in due giorni non si può stravolgere una squadra costruita per fare un certo gioco, io non voglio togliere certezze che la squadra ha, ma cambieranno i principi, con calma. Ho bisogno di capire come esaltare le caratteristiche dei giocatori che ho a disposizione, ma dico già che prediligo più un calcio verticale che di palleggio".

Per la prima volta, il mister si ritroverà a guidare una squadra nel Girone C: "Non è un limite ma uno stimolo, son ben felice di provare questa nuova esperienza. Al mio esordio faremo tre trasferte consecutive, già a Casarano ci aspetta un ambiente caldo, ma vi posso assicurare che per preparare questa gara sono sveglio 18 ore al giorno: dobbiamo riconquistare i nostri tifosi, onorando la maglia in tutte le gare".