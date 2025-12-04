Venezia, i numeri di Adorante non convincevano? Son migliori di quelli della passata stagione

Come noto, con la serata di stasera, la Serie B manderà definitivamente in archivio 14 giornate del campionato, perché si giocherà il recupero del match del 10° turno tra Juve Stabia e Bari, allora rinviato per le problematiche legate al club campano, ancora sotto amministrazione giudiziaria; la 14ª giornata, però, si è giocata nel weekend e ha visto il Venezia battere il Mantova 3-0. Con anche la doppietta di Andrea Adorante, che si è portato a quota sei reti con la maglia della formazione arancioneroverde.

Proprio del bomber dei lagunari, avevamo parlato prima della sosta per le Nazionali, perché il classe 2000 sembrava essere una delle "aspettative disattese" di questa stagione: come però avevamo scritto, ci si era solo lasciati ingannare dai numeri totali dell'attaccante, visto che gli stessi erano di fatto simili a quelli della Juve Stabia. Alla citata sosta, erano trascorse 12 giornate, che vedevano Adorante a quota 4 marcature stagionali, contro le 5 della passata stagione al medesimo momento dell'annata calcistica. Niente quindi che non andasse.

Con quest'ultimo turno, però, il giocatore ha migliorato lo score, perché, con le Vespe, dopo 14 giornate i gol fatti erano sempre cinque, di cui uno su rigore, mentre adesso, dopo i 14 turni, sono sei con due penalty all'attivo. Certo, semplici statistiche, le somme andranno tirate a campionato concluso, ma si può comunque presupporre che, su questa media, Adorante non deluderà neppure stavolta...