Coppa Italia, Lazio-Milan: Castellanos dall'inizio, Pulisic recupera per la panchina

Prosegue il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia, che propone per la serata la sfida tra Lazio e Milan. Un match peraltro andato in scena in campionato sabato scorso a San Siro, con la vittoria dei rossoneri per 1-0 con gol di Leao e non poche polemiche nel finale. Chi prevarrà in questo confronto sfiderà la vincente tra Bologna e Parma ai quarti di finale. Appuntamento alle 21.00 allo stadio Olimpico di Roma, dirige la sfida il Sig. Marco Guida della sezione di Torre Annunziata.

COME ARRIVA LA LAZIO – Qualche cambio da parte di Sarri, per provare a prendersi una rivincita sul Milan. In porta Mandas insidia Provedel, così come in difesa Gila potrebbe essere sostituito da uno tra Patric e Provstgaard mentre Nuno Tavares dovrebbe ritrovare il suo posto a sinistra al posto di Pellegrini. Completano il reparto Marusic e Romagnoli. In mezzo al campo spazio al consueto trio con Guendouzi, Vecino e Basic, anche se Dele-Bashiru spera in una chance dal primo minuto. In avanti Castellanos dovrebbe partire in formazione, con ai lati Isaksen (avanti rispetto a Pedro e Noslin) e Zaccagni.

COME ARRIVA IL MILAN – Allegri perde per infortunio Fofana e recupera Pulisic, quantomeno per la panchina. Nel suo ormai consolidato 3-5-2, spazio a qualche rotazione. Intoccabile tra i pali Maignan, mentre nella linea difensiva dovrebbe trovare spazio De Winter in mezzo a Tomori e Pavlovic. Jashari dal primo minuto in mezzo al campo, con a fianco Ricci e Rabiot. Tra i confermati rispetto all’ultimo match di campionato c’è anche Saelemaekers a destra, mentre sul fronte opposto agirà Estupinan. In avanti Leao proseguirà nel ruolo di riferimento offensivo, venendo supportato da Loftus-Cheek.