Inter, Chivu: "Diouf ha accettato volentieri un ruolo non suo. Vicini a Martinez"

In conferenza stampa dopo il 5-1 contro il Venezia in Coppa Italia, il tecnico dell'Inter Cristian Chivu ha parlato anche di alcuni singoli della sua rosa:

Le è piaciuto l'atteggiamento? Contento di Diouf?

"Siamo contenti per la prestazione e la serietà di tutti. Contenti anche per Spinaccè e Bovo visto che Cocchi aveva già giocato. Poi ce ne sono altri che hanno avuto modo di stare con noi. Siamo contenti per Andy perché ha giocato in un ruolo che non è suo ma che ha accettato volentieri. Sa anche lui che il lavoro alla fine paga. Il merito poi è di tutti e il gruppo sa abbracciare tutti, i nuovi e i ragazzi della primavera".

Lavorerà ancora con Diouf e Lui Henrique a piede invertito? Come sta Frattesi?

"Frattesi si è sempre messo a disposizione nonostante qualche acciacco, può fare meglio e siamo consapevoli di che cosa può dare. Lo ha fatto vedere anche questa sera. Deve tornare in condizione anche sul lato mentale. Si porta dietro l'operazione fatta. Anche lui può fare meglio".

Come ha visto Josep Martinez?

"Noi siamo vicini a lui. Dal punto di vista emozionale meglio chiedere a lui. Solo lui può farlo. Siamo contenti di averlo visto con noi e di averlo potuto vedere giocare. Non gli ho chiesto dopo la partita come sta ma questo gruppo sa aiutare tutti quando c'è bisogno".

Che valutazione fa dell'attacco, qual è l'origine di questo rendimento?

"Merito di chi li ha scelti e portati qua. Merito loro e dei compagni anche. Ogni tanto poi sbuca qualche caso perché non segna, quando in realtà un problema invece non c'è. Loro lavorano continuamente. Bonny ha fatto dei giorni di febbre, sono contento anche per il gol. Abbiamo bisogno di tutti loro e del loro contributo".