Pattarello via da Arezzo a gennaio? L'agente: "Squadre di Serie B interessate"
Emiliano Pattarello via da Arezzo nel mercato di gennaio?
Un'ipotesi finora da considerarsi improbabile sia per la posizione in classifica del club toscano (primo nel Girone B) sia per il rendimento del classe 1999 (8 gol in 14 apparizioni), ma che prende campo a seguito di alcune dichiarazioni.
Ovvero quelle di Giuseppe Accardi, agente del calciatore veneto, rilasciate attraverso le colonne di TMW, all'interno della rubrica 'A Tu per Tu':
"Ci sono delle squadre di B interessate. Vedremo nei prossimi giorni".
Nessuna certezza, come da prassi in questo momento della stagione, ma una sorta di 'pulce nell'orecchio' che potrebbe riservare sorprese.
EMILIANO PATTARELLO, LA BIO - Classe 1999 l'attuale numero 10 dell'Arezzo ha mosso i primi passi nel mondo del calcio nel settore giovanile del Bologna. Nella stagione 2018/2019 arriva la prima esperienza fra i pro al Renate (18 presenze), seguta da quelle con Arzignano Valchiampo (25 presenze) e Trento (53 presenze e 6 gol). Dall'estate 2022 è in amaranto.
