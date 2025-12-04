Olivieri: "È il momento giusto per affrontare il Bari. Ma servirà un grande Pescara"

"Il recupero per fortuna sta andando molto bene, sto mettendo dentro lavori anche prima del previsto, e spero di tornare con la squadra già per i primi di gennaio": esordisce così, parlando ai colleghi della stampa, l'esterno del Pescara Andrea Olivieri, che sta quindi smaltendo i postumi di una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra.

Il discorso va subito alla squadra: "Per la squadra forse non è un bel periodo, ci sono passato in momenti in cui va tutto bene e altri in cui va tutto male, ma è il calcio, funziona così, però posso dire, dall'esterno, che il lavoro del mister sta dando i suoi frutti, si è vista una buona squadra anche con il Padova, al netto del risultato che non è+ andato come speravamo. Ma siamo sulla strada giusta. I gol subiti nel secondo tempo? È solo una questione che quando gira tutto male è così. Dobbiamo saltare solo questo piccolo, o grande ostacolo, e poi sarà tutto in discesa".

La nota conclusiva va poi alla sfida del weekend contro il Bari, dove i biancazzurri ritroveranno l'ex tecnico Vincenzo Vivarini: "Loro sono in grande difficoltà, di certo sarà un ambiente difficile, ma se andremo li per cercare risultato, lo potremmo ottenere. È forse il momento perfetto per incontrare i biancorossi, ma servirà il Pescara perfetto visto nell'ultima partita".