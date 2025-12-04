Serie C, il giudice sportivo dopo i recuperi di ieri. Appiedato mister Bonatti (Dolomiti Bellunesi)

Con la giornata di ieri, mercoledì 3 novembre, sono definitivamente andate in archivio 16 giornata del campionato di Serie C, perché si sono giocati i due recuperi che mancavano all'appello, quello del Girone A tra Inter U23 e Dolimiti Bellunesi e quello del Girone C tra Atalanta U23 e Casertana: match che sono costati cari alle due seconde squadre. Al netto dei risultati, ecco le decisioni del giudice sportivo (CLICCA QUI per leggere il comunicato integrale).

Di seguito la nota ufficiale:

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 4 Dicembre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 3 DICEMBRE 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

BONATTI ANDREA (DOLOMITI BELLUNESI)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

OBRIC RELJA (ATALANTA U23) per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

TOSCANO MARCO (CASERTANA)