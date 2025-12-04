Latina, Condò: "Nel mercato di gennaio non staremo inermi, ma c'è tempo per pensare"

"Cercavamo un prospetto importante, un allenatore che abbia idee e voglia di emergere e crescere, un allenatore con qualità importanti, e mister Volpe ha tutto ciò: abbiamo valutato diversi profili, anche consigliati da altri, ma Volpe è stata sempre la prima scelta": così, nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore, il Direttore Sportivo del Latina Luigi Condò.

Che ha poi proseguito: "C'era qualcosa che non mi piaceva, qualcosa di inconscio che non vedevo chiaro, quindi ho ritenuto opportuno far pesare la mia presenza nel post Salernitana, ma ormai è passato, ora serve solo tornare a fare punti. I risultati altalenanti non ci hanno premiati, a grandi prestazioni con squadre di alta classifica si sono susseguite prove incolori negli scontri diretti, ma la squadra ha qualità: certo, i ragazzi devono migliorare, ma credo molto in questo gruppo. Che fosse giovane si sapeva, e la poca continuità di risultati è sicuramente data da questo, ma gli alibi sono finiti.

Viene poi chiesto al dirigente come mai si è protratto il tempo dell'esonero del tecnico precedente, Alessandro Bruno: "Quando sono arrivato ho deciso di tenerlo, parlandoci avevo avuto sensazioni positive, ma quando c'è la sensazione che il gruppo non lo segua più - per svariati motivi - si procede con il cambio. Questa squadra ha fatto due campionati, inizialmente importante, poi un calo e infine altri risultati positivi. Si potevano prendere decisioni prima? Forse, ma al tempo non avevo la sensazione che urgesse.

Conclude quindi: "Gennaio è ancora lontano, ci sono tre gare importanti da qui al giro di boa, dobbiamo solo cercare di fare punti, poi penseremo al mercato. Dove certamente non staremo inermi, come chiunque abbia obiettivi, ma ora è importante guardare il presente, che di chiama Casarano: di sicuro lotteremo poi fino alla fine, e si vedrà".