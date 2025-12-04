Catania, missione romana. Obiettivo: consegnare la maglia a Fiorello
Missione romana per il Catania. Obiettivo: consegnare una maglia del club rossazzurro ad un tifoso d'eccezione: Fiorello.
Attraverso i canali ufficiali della società etnea arriva il video della spedizione capitolina, direttamente negli studi Rai dove l'artista siciliano conduce il programma su Radio2 "La Pennicanza".
Ecco le immagini della consegna, da parte di Giuseppe Sapienza:
Il grande @Fiorello, tifoso del Catania, ha ricevuto in dono la nostra maglia rossazzurra prima di andare in onda con il suo programma La Pennicanza ❤️💙 pic.twitter.com/9wjjbCChVZ
— Catania FC (@cataniafc_) December 3, 2025
