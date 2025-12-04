Spezia, Donadoni può ritrovare un suo vecchi pupillo: spunta l'idea Simone Verdi

Lo Spezia guarda al mercato di gennaio con la volontà di intervenire nei punti chiave e dare così la svolta ad una stagione finora ben più complicata rispetto a quelle che erano le attese iniziali. La vittoria contro la Sampdoria, ma è chiaro che serva implementare la rosa a disposizione di Roberto Donadoni con ulteriori elementi.

Tra le prime idee in merito, scrive CittadellaSpezia, spicca il nome di Simone Verdi. Il trequartista, 33 anni, è fuori dai piani del Como e con un contratto in scadenza a giugno potrebbe lasciare la Lombardia quasi a costo zero.

Verdi ha vissuto il momento migliore della sua carriera proprio con l'attuale tecnico del club ligure quanto entrambi vestivano i colori del Bologna (64 presenze, 16 gol e 15 assisti fra il 2016 e il 2018).