4 dicembre 1994, Del Piero si inventa un gol ai limiti della fisica. Completando la rimonta

Il 4 dicembre del 1994, al Delle Alpi di Torino, di fronte ci sono Juventus e Fiorentina. Da una parte Marcello Lippi e dall'altra Claudio Ranieri, con Del Piero, Ravanelli e Vialli nel tridente bianconero, mentre Rui Costa e Batistuta spingono i viola. A segnare i primi due gol, però, sono Ciccio Baiano e, poco dopo la mezz'ora, Angelo Carbone. Zero a due a fine primo tempo e toscani che si avviano verso una vittoria incredibile, almeno così sembrerebbe fino a venti minuti dalla fine.

Perché qui si scatena Vialli che, in tre minuti, pareggia i conti. Sembrerebbe praticamente finita, quando Alessandro Orlando, ex di giornata, lancia lungo pescando perfettamente Del Piero. Contrariamente a quanto tutti farebbero - cioè stoppare e proteggere la palla per arrivare, forse, a un corner - il numero dieci bianconero si mette di lato e cerca un pallonetto ai limiti della fisica, battendo Toldo e dando il la a una squadra che poi vincerà tutto in tre anni.

Juventus-Fiorentina 3-2

Marcatori: 24' Baiano, 35' Carbone, 73' Vialli, 76' Vialli, 87' Del Piero.

Juventus (3-4-1-2)

Peruzzi; Porrini, Carrera, Ferrara; Torricelli (53' Tacchinardi), Marocchi (74' Jarni), Sousa, A. Orlando; Del Piero; Ravanelli, Vialli.

Allenatore: Lippi.

Fiorentina (4-3-3)

Toldo; Malusci, Santos, Pioli, Carnasciali; Cois (90' Flachi), Carbone, Rui Costa; Robbiati, Baiano (71' Amerini), Batistuta.

Allenatore: Ranieri.