Milan nel clima infuocato. Allegri, però, qualche pezzo grosso lo lascia fuori

Stasera il Milan giocherà la terza gara in Coppa Italia della sua stagione, dopo aver battuto Bari e Lecce nei turni preliminari. L'appuntamento è, però, di quelli tosti: all'Olimpico ci sarà la Lazio di Maurizio Sarri. La partita sarà in gara secca e, in caso di parità nei 90 minuti, si andrà direttamente ai calci di rigore senza passare dai tempi supplementari. Se i rossoneri dovessero battere la squadra di Sarri, ai quarti ci sarà la sfida al Bologna in trasferta o al Parma a San Siro.

Le parole di Allegri

"Troveremo - ha spiegato Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, alla vigilia di Lazio-Milan di Coppa Italia - un bell'ambiente come sempre a Roma. Giochiamo contro la Lazio in un ottavo di Coppa Italia: per tutte e due le squadre è un obiettivo importante. Sarà una bella partita contro una squadra complicata come abbiamo visto sabato. La Coppa Italia non interessa a nessuno fino a che non ci sono gli ottavi di finale, quando poi si comincia ad andare avanti la coppa giustamente interessa a tutti. Noi dovremo essere bravi a giocare una bella partita: non sarà semplice perché giochiamo fuori casa. Non ci saranno neanche i supplementari a disposizione e quindi dovremo essere bravi a sfruttare i 90 minuti a nostra disposizione, contro una squadra che ha il nostro stesso obiettivo".

La probabile formazione del Milan

Si ferma Fofana (salterà anche il Torino), torna Pulisic. Koni De Winter dovrebbe dare un po' di riposo a Matteo Gabbia. Novità importanti in mezzo al campo dove ci saranno Samuele Ricci e Adrien Rabiot come mezzali, mentre davanti alla difesa dovrebbe rivedersi Ardon Jashari, che non gioca una partita ufficiale da agosto. Sulle fasce spazio ad Alexis Saelemaekers a destra e a Pervis Estupinan a sinistra. In avanti confermatissimo Rafael Leao, al suo fianco dovrebbe esserci Ruben Loftus-Cheek, che è favorito su Christopher Nkunku.