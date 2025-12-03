Inter, Chivu e gli elogi per la comunicazione: "Spero di sparare o andare contro qualcosa presto..."

Fra le tante qualità emerse del Cristian Chivu allenatore dell'Inter in questa prima parte di stagione c'è anche una gestione mediatica fin qui impeccabile, col tecnico romeno che ha spesso e volentieri scelto di abbassare i toni in merito alle polemiche arbitrali ma pure di dare titoli e spiegazioni densi di significato.

Nel post partita di Inter-Venezia, dopo il 5-1 dei nerazzurri che ha consegnato il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, l'allenatore interista ha risposto ad una considerazione in merito dell'ex compagno Andrea Ranocchia:

"Sono felice per i ragazzi. Il merito è dei ragazzi, dei nuovi arrivati e dei giovani che sono stati accettati da subito, non è mai facile quando arrivi in un gruppo che si conosce bene. Quelli che conoscono lo spogliatoio ci hanno aiutato. Siamo consapevoli del percorso e siamo consapevoli di quello che vogliamo fare, di quanto lavoro serve mettere dentro. Poi ci sono momenti e momenti, bisogna saperli gestire tutti, sia quando le cose vanno bene sia quando vanno male. Poi avrò tempo questa stagione, spero, di sparare o andare contro qualcosa. Qualcosa l'ho già detta in passato, magari qualcuno non se ne è accorto ma delle cose non belle le ho dette…", le parole dell'allenatore nerazzurro.