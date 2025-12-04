Piove sul bagnato in casa Napoli. Altro infortunio per Lobotka, salta la Juventus
Prosegue il periodo nero in casa Napoli dal punto di vista degli infortuni, con un focus particolare su quel reparto di centrocampo già decimato nelle ultime settimane. Nelle scorse ore infatti, informa la società azzurra con una nota ufficiale, si è nuovamente fermato per un infortunio muscolare Stanislav Lobotka, col regista che sarà così costretto a saltare almeno la prossima sfida di campionato contro la Juventus in programma domenica 7 dicembre alle ore 20.45.
Questa la nota del Napoli in cui viene spiegato l'infortunio del giocatore: "Stanislav Lobotka, nel corso dell'attivazione pre-gara di ieri, ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".
Un problema ulteriore per Antonio Conte che dovrà inventare nuove soluzioni almeno per la sfida contro Luciano Spalletti e la sua Juventus. Il Napoli infatti deve già da tempo fare i conti con i lunghi infortuni di Kevin De Bruyne, Franck Anguissa e Billy Gilmour, a cui si aggiunge adesso proprio Lobotka. Per la sfida contro i bianconeri, così, il Napoli avrà a disposizione per il centrocampo i soli Scott McTominay ed Eljif Elmas, oltre al baby Vergara già visto all'azione ieri sera contro il Cagliari in Coppa Italia.
