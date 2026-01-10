Un Conte versione inglese quando incrocia Chivu in Serie A

Quello in programma domani sera rappresenterà il terzo faccia a faccia in Serie A fra i tecnici Cristian Chivu, Inter, e Antonio Conte, Napoli.

L’esordio di questi incroci avvenne alla 37esima giornata dello scorso torneo, in occasione di Parma-Napoli. Al triplice fischio conclusivo il punteggio non s’era smosso di un’unità dallo 0-0 iniziale. Secondo capitolo, invece, nel girone d’andata di questo 2025-2026. All’ottavo turno gli azzurri del leccese si imposero per 3-1 sui nerazzurri del rumeno. Pertanto, bilancio complessivo che strizza l’occhio all’ex. Non solo. Conte è, al momento, in perfetta media inglese contro il collega-rivale: vittoria interna e pareggio esterno.

Le statistiche appena raccontate sono quelle che emergono incrociando i curricula di Chivu e del Napoli in Serie A. Perché tutte le volte che l’ex difensore (fra l’altro di Ajax e Roma) ha incrociato il club partenopeo, sull’altra panchina sedeva proprio Conte.

Differente il discorso per l’ex.

Sono 10 gli scontri diretti fra Conte e le Beneamata. La contabilità racconta di 5 vittorie, 4 segni X, 1 sconfitta. E proprio lo stop ha avuto un certo peso nel libro dei record del coach pugliese. Perché interruppe la striscia di imbattibilità della sua Juventus dopo 48 giornate (32V – 16X) spalmante sui tornei 2011-2012 e 2012-2013.

Dopo quello stop ecco 3 successi e altrettanti pareggi (fra l’altro tutti con lo score di 1-1) fra Juventus e, adesso, Napoli.

TUTTI I PRECEDENTI FRA CHIVU E CONTE IN CAMPIONATO

0 vittorie Chivu

1 pareggio

1 vittoria Conte

1 gol fatto squadre di Chivu

3 gol fatti squadre di Conte

TUTTI I PRECEDENTI FRA CHIVU E IL NAPOLI IN CAMPIONATO

0 vittorie Chivu

1 pareggio

1 vittoria Napoli

1 gol fatto dalle squadre di Chivu

3 gol fatti dal Napoli

TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E L’INTER IN CAMPIONATO

5 vittorie Conte

4 pareggi

1 vittoria Inter

17 gol fatti dalle squadre di Conte

11 gol fatti dall’Inter