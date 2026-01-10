Chivu getta acqua sul fuoco: "Ho grande stima di Conte allenatore, non c'è confronto tra noi"

Mister Cristian Chivu, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match col Napoli, ha speso belle parole su Antonio Conte dopo giorni di polemiche a distanza. Di seguito le sue dichiarazioni in merito:

Al di là delle differenze, quanto ti stimola il confronto con Conte?

"Ho grande stima di Conte allenatore, gli ho fatto anche i complimenti quando giocavo per quello che riusciva a trasmettere da allenatore. Anche lui si è evoluto molto ed è un vincente. Non esiste il confronto Chivu e Conte per me. Gli interpreti di questo sport sono i giocatori. Ultimamente l'allenatore ha anche troppa importanza anche se è ovvio che possa incidere".

Cosa si aspetta mentalmente dall'Inter?

"La partita contro il Napoli non è più importante delle partite con Parma, Atalanta, Genoa. Tutte le partite devono essere affrontate in maniera seria. Non servono proclami prima di una partita contro il Napoli. Il campionato è una maratona e devi dimostrare di saper essere competitivo. Abbiamo anche avuto la forza di rialzarci, ci siamo sempre messi in discussione e ci siamo sempre messi a lavorare. Speriamo di essere meglio rispetto alla partita di ottobre. Quella partita era stata condizionata da certi episodi. Ci siamo anche allenati ad accettare l'ingiustizia".

Rileggi qui tutte le parole di mister Chivu in conferenza stampa