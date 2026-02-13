Juventus, Locatelli su Thuram: "Sta bene ma sul suo impiego deciderà domani il mister"

Nella conferenza stampa alla vigilia della super sfida contro l'Inter, il capitano della Juventus Manuel Locatelli ha risposto anche ad una domanda riguardante le condizioni di Khephren Thuram, centrocampista che nell'ultima seduta di allenamento ha subito un colpo che lo mette a forte rischio per il match di domani.

"Sta bene e vediamo domani. Io non sono l'allenatore, farà le scelte il mister. Koop ha grande qualità e sta lavorando bene, giocare alla Juventus non è mai semplice. Domani chi giocherà farà una grande prestazione perché sono partite che si preparano bene".

Sulle parole di Marchisio?

"Ringrazio Claudio per le parole che ha detto. Sulle critiche ho sempre cercato di essere equilibrato, si aspettano tanto da me, le critiche poi dipendono da chi le dice. Io ascolto società ed allenatore. Io sto bene, sono in forma, il mister mi ha dato fiducia ed è molto importante. Stiamo giocando meglio e sono contento di quello che stiamo cercando di fare".