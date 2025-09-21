Live TMW Inter, Chivu: "Bisogna saper soffrire. Sommer titolare ma Martinez giocherà"

L'Inter batte il Sassuolo 2-1 e sale a sei punti in classifica. I nerazzurri la sbloccano nel primo tempo con Dimarco, raddoppiano nella ripresa con un autogol ma tremano dopo il guizzo di Cheddira. Tra poco nella sala stampa di San Siro l'allenatore dei nerazzurri Cristian Chivu commenterà il match del Giuseppe Meazza.

23.30 - comincia la conferenza stampa

Contento della vittoria oppure quel finale dovrebbe essere evitato?

"C'è anche la qualità degli avversari e bisogna anche saper soffrire. Abbiamo avuto la giusta prestazione dal punto di vista qualitativo e dovevamo chiuderla prima. Nel finale hanno fatto gol e abbiamo saputo soffrire gestendo anche la paura"

.

Pensa di alternare Martinez e Sommer?

"Con loro sono stato chiaro da un po'. Yann Sapeva che giocava Pepo oggi e ha accettato volentieri. Secondo me è la cosa giusta da fare. Sommer è il portiere numero uno ma Martinez avrà molte partite da giocare con noi. Non ha senso aspettare dicembre".

Cosa serve per aver più pragmatismo?

"Il loro portiere è stato bravo. Non è mai facile però attaccare il blocco basso, è stato un tiro al bersaglio ma sono contento".

Un commento su Sucic?

"Lui è un giovane calato nella nuova realtà ma ha margine di miglioramento. Deve mettere anche un po' di forza perchè a volte è un po' leggero nei contrasti ma avrà tempo. Essendo giovane ci possono stare alti e bassi e sono da gestire. Mi dà garanzie come tutti gli altri i centrocampisti"

Carlos Augusto può giocare con continuità anche da esterno?

"Può giocare sia da terzo che da quinto, con la Juve ha giocato dall'inizio. Da braccetto è una soluzione che abbiamo e Bastoni aveva bisogno di riposo. Ho premiato l'atteggiamento giusto che ha sempre. Ha fatto una grande partita".

Pensa a qualche aggiustamento tattico?

"Cosa intende? Bisogna preparare le partite in base all'avversario. Siamo anche in grado di sopportare i tre attaccanti. Ci sono piccole cose da guardare sempre ma non si deve stravolgere la squadra. Bisogna capire come fare a non mettere la squadra in difficoltà. Non voglio mettere in difficoltà il reparto difensivo".

23.36 - termina la conferenza stampa