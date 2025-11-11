Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
La Sampdoria guarda già a gennaio: un acquisto per reparto. E niente algoritmo

Tommaso Maschio
Oggi alle 09:36Serie B
Tommaso Maschio

Anche se manca ancora una cinquantina di giorni e sei giornate di campionato alla riapertura del mercato in casa Sampdoria si guarda già al due gennaio per andare a rinforzare una rosa che ha bisogno di innesti di qualità anche per rimodulare la rosa a disposizione del nuovo tecnico Lillo Foti e cercare di rimettere in piedi una stagione partita col piede sbagliato e sulla falsariga dello scorso anno.

Come riporta Il Secolo XIX il direttore sportivo Andrea Mancini e il Ceo Jesper Fredberg sono al lavoro per stilare una lista degli obiettivi anche se ci sono due aspetti dirimenti ancora da conoscere: il budget che sarà messo a disposizione per gennaio dal plenipotenziario Nathan Walker, per conto dell’investitore Joseph Tey, e quali saranno le regole d’ingaggio con l’algoritmo – che finora ha fallito – che potrebbe essere messo da parte per affidarsi allo scouting classico. Di certo servirà almeno un innesto per reparto anche se di punte ne servirebbero due oltre a un quinto di centrocampo con caratteristiche più offensive.

Qualche nome già circola da quel Manuel De Luca cercato già in estate e finito fuori lista alla Cremonese, passando per Giuseppe Caso che non è ancora sceso in campo con la maglia del Modena passando per Filippo Pittarello del Catanzaro e Marco Nasti, proprietà Cremonese ma in prestito all’Empoli dove tra scelte tecniche e problemi fisici non trova spazio. Per la difesa, in attesa di capire il futuro di Altare e Romagnoli, l’obiettivo potrebbe essere Cas Odenthal del Sassuolo oltre a Giorgio Cittadini del Frosinone. A centrocampo piace molto Luca Mazzitelli ora al Cagliari, e il giovane Jacopo Sardo del Monza. Per ingaggiare i nuovi, bisogna però liberare i posti nella lista del 18 over, ora al completo. E quindi contestualmente alle entrate, andrà fatta una rivoluzione in uscita.

Editoriale di Raimondo De Magistris
