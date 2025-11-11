Esclusiva TMW Avellino, Iannarilli: "Gioco meno quest'anno? Decide il mister, l'importante è la squadra"

Antony Iannarilli, portiere dell'Avellino, è stato intervistato da TMW a margine della XIV edizione del Gran Galà del Calcio:

"Lo scorso anno abbiamo fatto un gran lavoro, siamo stati bravi a portare l'Avellino dove merita ma ora è già tempo di pensare al presente".

Stai trovando meno continuità quest'anno

"Nelle ultime due gare sono state scelte tecniche e vanno sempre accettate, ma non è un problema. La priorità è l'Avellino, tutti quanti abbiamo un obiettivo. Le scelte le fa l'allenatore, noi dobbiamo essere professionisti, accettare queste scelte e pensare al bene della squadra"

L'Avellino quest'anno subisce troppi gol

"Sì, purtroppo i numeri ci condannano da questo punto di vista, ma quando si subisce così tanto non è un problema solo del reparto arretrato, dobbiamo migliorare tutti quanti nella fase difensiva".

Il tuo obiettivo è quello di tornare in porta ovviamente?

"Uno si allena al massimo sempre per giocare, poi le scelte le fa l'allenatore. Ripeto, l'obiettivo è la salvezza dell'Avellino".