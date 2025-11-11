Avellino, Iannarilli: "Gioco meno quest'anno? Decide il mister, l'importante è la squadra"
Antony Iannarilli, portiere dell'Avellino, è stato intervistato da TMW a margine della XIV edizione del Gran Galà del Calcio:
"Lo scorso anno abbiamo fatto un gran lavoro, siamo stati bravi a portare l'Avellino dove merita ma ora è già tempo di pensare al presente".
Stai trovando meno continuità quest'anno
"Nelle ultime due gare sono state scelte tecniche e vanno sempre accettate, ma non è un problema. La priorità è l'Avellino, tutti quanti abbiamo un obiettivo. Le scelte le fa l'allenatore, noi dobbiamo essere professionisti, accettare queste scelte e pensare al bene della squadra"
L'Avellino quest'anno subisce troppi gol
"Sì, purtroppo i numeri ci condannano da questo punto di vista, ma quando si subisce così tanto non è un problema solo del reparto arretrato, dobbiamo migliorare tutti quanti nella fase difensiva".
Il tuo obiettivo è quello di tornare in porta ovviamente?
"Uno si allena al massimo sempre per giocare, poi le scelte le fa l'allenatore. Ripeto, l'obiettivo è la salvezza dell'Avellino".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.