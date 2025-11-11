Inter, gli effetti di Chivu. Corriere della Sera: "Squadra incattivita, attacco più forte"

Mentre l'Inter si gode il panorama dalla vetta della classifica di Serie A, in compagnia (a pari punti, 24) della Roma, il Corriere della Sera pone l'accento sul principale artefice della grande opera nerazzurra: "Chivu, il duro empatico: ha incattivito la squadra e sfrutta l'attacco più forte", il titolo utilizzato nella sezione interna e dedicata allo sport del Corriere della Sera.

Il miglior arsenale offensivo del campionato, per distacco (26 reti contro 18 del Bologna, secondo miglior attacco) grazie a Pio Esposito e Bonny super alle spalle di Lautaro e Thuram. Ma non solo: ora le gerarchie dell'undici titolare non sono così "fossilizzate", Chivu propone diverse rotazioni per includere quasi ogni giocatore della rosa. Il gioco è più aggressivo, la linea di difesa più alta, mentre al termine della sosta nazionali ci sarà il derby e il Milan a bussare alla porta.