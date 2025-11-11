Napoli, Conte mai in discussione: dopo Bologna lunga telefonata con De Laurentiis

“Le dimissioni di Conte sono una favola”. Nella serata di ieri, per evitare che la tempesta montasse ulteriormente, Aurelio De Laurentiis ha scelto di intervenire sui propri social: non c'è alcuna separazione in programma, tra il Napoli e l’allenatore del quarto scudetto, nonostante lo scossone arrivato da Bologna e i confronti che pure ci sono stati, senza però mai mettere in discussione il rapporto con Antonio Conte

Sono giorni tesi, tra il Golfo e Torino dove il tecnico è rientrato per festeggiare il compleanno della figlia: al ko di Bologna ha fatto seguito un confronto tra Conte e la squadra, soprattutto i senatori. “Non ho intenzione di accompagnare i morti”, aveva dichiarato al Dall’Ara il tecnico salentino, che si è affidato alla vecchia guardia e si aspetta una reazione.

Allo stesso tempo, spiega la Repubblica, nella giornata di domenica c’era stata una lunga telefonata tra l’allenatore e lo stesso ADL. Toni concilianti, per quanto possibile vista la rabbia di Conte, e fiducia immediatamente confermata, tanto che, come vi abbiamo raccontato ieri, un incontro non è nemmeno stato programmato: ci si rivedrà prossimamente a Castel Volturno, nella speranza - di Conte, e pure di De Laurentiis - che la squadra abbia recepito il messaggio.