"Roma, Zirkzee ideale. Spero nei Friedkin". Poi Stramaccioni spiazza: "Chivu ricorda Ancelotti"

La Roma, al momento capoclasse del campionato in compagnia dell'Inter, ha già aperto la battuta di caccia per un centravanti. E il primo della lista che vorrebbe spuntare Gian Piero Gasperini è proprio Joshua Zirkzee, ex Bologna ora al Manchester United, che vorrebbe fare ritorno in Italia. Ma che acquisto sarebbe per i giallorossi, anche in ottica corsa allo Scudetto?

"Potrebbe trasformare lo spessore giallorossi negli ultimi 16 metri, è un profilo ideale per qualità tecnica e capacità di leggere il gioco", constata Andrea Stramaccioni nell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. Con tanto di augurio per Gasperini e la piazza capitolina: "Spero che i Friedkin capiscano che è il momento di fare un ulteriore sforzo per il loro progetto, anche se a gennaio non è mai facile". L'Inter, a differenza della Roma, deve risolvere un altro problema: "Deve tornare a vincere gli scontri diretti come faceva fino a due anni fa, troppi punti persi che pesano sulla classifica e a volte anche sul morale".

Ma Stramaccioni ha un debole per la guida tecnica dell'Inter: "Chivu è il leader riconosciuto dello spogliatoio ma è anche “uno di loro”, lo vedi dalle esultanze e dagli abbracci. E mi piace tanto la sua comunicazione, sempre positiva, misurata: a Napoli è stato bravissimo a non parlare dell’arbitro ma solo degli errori della sua squadra". Nell'immagine di Chivu, l'ex allenatore delle giovanili della Roma ci rivede un tecnico italiano che ha segnato la storia del calcio: "Aveva stile già da giocatore, da tecnico mi ricorda Ancelotti".