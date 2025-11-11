Non solo Zirkzee: Roma, contatti con gli agenti di Arevalo. E Gasperini ha un altro pallino fisso

Dybala, Bailey, Ferguson e Artem Dovbyk. Questa è la lista degli infortunati nel reparto offensivo della Roma, una situazione che comincia a destare preoccupazione dalle parti della Roma, sebbene Gian Piero Gasperini sia arrivato alla sosta nazionali al primo posto in classifica. Al pari dell'Inter. Eppure, per il mercato invernale il tecnico di Grugliasco ha già chiarito i suoi voleri: un attaccante, se non due. Il vicepresidente Ryan Friedkin è stato informato a riguardo e la dirigenza giallorossa si sta muovendo per tempo.

Joshua Zirkzee ha certamente la priorità nei pensieri del club capitolino, ma secondo quanto emerso dalla Gazzetta dello Sport, esiste un'alternativa che porta il nome di Jeremy Arevalo. Punta ecuadoriana, classe 2005, sta strabiliando la Serie B spagnola con la maglia del Racing Santander: al momento ha firmato 7 gol in 13 partite e la Roma avrebbe già contattato il suo entourage. E pure la famiglia del giocatore. Per una scommessa come questa, dal passaporto spagnolo, il costo si aggira intorno ai 6-7 milioni di euro, mentre il contratto valido con il club ha validità fino al 30 giugno 2027. Per questa ragione la volontà del Racing è di cederlo prima che vada in scadenza.

Altrimenti il piano C potrebbe essere Said El Mala, 19 anni, ala sinistra del Colonia finora da 4 gol in 12 partite: in questo caso però il prezzo del cartellino è di 20 milioni. E Gianluca Scamacca resta l'ossessione di Gasperini, avendolo allenato all'Atalanta fino alla scorsa stagione.