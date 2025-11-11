Cesena, Ciervo: "Il bello deve ancora venire. Migani mi dà fiducia e sogno la Nazionale"

“Sono molto contento, però spero che il bello debba ancora venire. Siamo una squadra con dei valori e una società che ha grandi ambizioni, proviamo sempre a dare il massimo”. L’esterno del Cesena Riccardo Ciervo parla così dalle colonne del Corriere dello Sport del terzo posto in classifica della squadra romagnola dove è arrivato in estate in prestito dal Sassuolo e fra i protagonisti dell’ottimo avvio di stagione: “Stiamo raccogliendo il giusto, siamo un gruppo umile e di ragazzi che ci mettono impegno con la voglia di lavorare e di rispondere alle sollecitazioni di mister e ambiente”.

Spazio poi al bilancio della stagione fin qui con con il successo per 3-0 contro l’Avellino che è stata una risposta positiva dopo la sconfitta di Bari e la gara giocata alla Spezia come la più bella dell’annata grazie alla rimonta maturata dopo essere andati subito sotto nel punteggio. Ciervo poi si sofferma anche sul suo momento personale – 4 gol e un assist – che fa di questa la sua stagione migliore, seppur all’inizio, dopo alcune annata altalenanti in cui ha faticato a trovare continuità di impiego. Anche grazie al lavoro del tecnico Michele Mignani: “Lo apprezzo moltissimo come persona e come allenatore, speriamo di fare grandi cose insieme. Già dalla telefonata che ho ricevuto da lui e dal direttore Fusco ho capito la fiducia”.

Infine un passo indietro sulla Roma, club in cui è cresciuto e dove ha vissuto momento bellissimi senza però avere rimpianti su quello che sarebbe potuto essere, e uno avanti con il sogno di vestire l’Azzurro: “Giocare con la Nazionale è un obiettivo dopo essere stato in Under 18 e 20 con Bollini, Corradi e uno stage con Nunziata”.