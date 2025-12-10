Inter, Chivu: "Calati alla distanza. Impariamo a gestire la sconfitta e l'ingiustizia"

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, non ci sta e, dopo la partita persa 1-0 contro il Liverpool, parla così ai microfoni dei canali ufficiali del club nerazzurro: "È stata una gara condizionata dai cambi, abbiamo perso subito due slot. Poi abbiamo fatto bene negli ultimi 20' del primo tempo, riuscendo a uscire meglio dalla loro pressione. Pensavamo di fare lo stesso nella ripresa, ma sono calate le energie; non potevo fare cambi perché la partita era lunga".

Quindi che cosa è successo che non è andato?

"Ci siamo abbassati, potevamo gestire meglio qualche transizione. Un pareggio sarebbe stato più giusto. Potevamo fare meglio, abbiamo subito la loro intensità all'inizio, poi abbiamo trovato la chiave. Ma siamo calati alla distanza".

Credete ancora negli ottavi?

"Mancano ancora due partite che giocheremo a gennaio, ora dobbiamo imparare a gestire la sconfitta e l'ingiustizia. C'è il campionato, poi la Supercoppa, da qui a gennaio ci sono tante partite".