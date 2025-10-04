Inter, Chivu ha dei bomber anche in panchina: "Bonny e Pio Esposito lavorano bene"

Il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Inter TV al termine di Inter-Cremonese 4-1: "La Cremonese mi è piaciuta finora, è una squadra organizzata, allenata bene, ha umiltà e conosce i valori che servono per giocare in questa categoria. Non era una partita semplice, ma noi l'abbiamo trattata molto seriamente perché avevamo rispetto dei grigiorossi. Sono felice dei miei ragazzi che hanno disputato una gara vera, seria. Hanno dato il meglio, si sono anche divertiti e hanno dato continuità alla striscia di risultati positivi consecutivi".

Su Bonny...

"Abbiamo 4 attaccanti di assoluta qualità. Due più esperti e due che si stanno calando nel contesto nerazzurro, stanno lavorando bene".

Alleni i tuoi calciatori a tirare di più?

"Li alleno e glielo chiedo anche. Secondo me anche oggi si poteva tirare di più. Sono delle richieste che stiamo facendo: quando attacchi in blocco basso, una soluzione può essere quella di tirare da fuori area. Sono felice che Barella abbia segnato, ha giocato davvero bene in un ruolo non suo, ma che sa fare benissimo".

Ti dispiace della sosta?

"Non mi lamento, conosco l'orgoglio che i miei ragazzi hanno per il fatto di giocare in Nazionale. Ora mi godo la vittoria perché non ho avuto finora la possibilità di farlo".

Ora la sfida contro l'Atlético...

"Si vuole sempre vincere, fare una buona prestazione e far esprimere i calciatori al meglio. Rappresentiamo l'Inter, dobbiamo onorare la partita e disputare una partita seria".

Potete calciare anche tu e Simeone se si arriva ai rigori...

"No, chiedo a Kolarov di farlo (ride, ndr.)