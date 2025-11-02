Inter, Chivu: "Lautaro? Non creiamo un caso dove non esiste"

Al termine del match vinto dall'Inter al Bentegodi contro il Verona, è intervenuto ai microfoni di Dazn il tecnico dei nerazzurri, Cristian Chivu.

Sul match - Abbiamo affrontato una squadra insidiosa e ben organizzata, che in alcuni momenti della partita ci ha messi in difficoltà, in queste partite è più facile perdere che vincere. Li abbiamo aspettati dopo il primo gol, per far prendere dei rischi a loro. Loro sulle seconde palle sono bravi e hanno pareggiato il match, siamo stati un po' lenti in quella fase e loro sono stati molto bravi.

Il gol di Zielinski - "Lo schema sul gol di Zielinski è merito di Palombo, io ero contrario perché se perdevamo palla loro partivano in contropiede, poi quando hai giocatori forti come Calhanoglu e Zielinski...".

Lautaro Martinez - "Lautaro non segna da una settimana, a Bruxelles ha segnato. Non dobbiamo creare un caso dove non c'è. È il nostro trascinatore e lui si mette a disposizione, lavorando sodo".