Gasperini e Italiano, a voi: la Serie A si affida ai suoi tecnici più talentuosi per rilanciarsi

Dopo la debacle europea delle italiane di Champions, le residue speranze italiche sono affidate soprattutto a chi uscirà vincente dalla sfida di stasera tra Roma e Bologna, che all'Olimpico si giocheranno un posto ai quarti di finale di Europa League, con vista su un gran finale di stagione a livello europeo. E a Gasperini e Italiano, due dei tecnici meglio hanno fatto a livello italiano ed europeo negli ultimi anni, affidiamo anche la speranza di una gara spettacolare che possa risollevare e redimere, almeno parzialmente, l'immagine della Serie A a livello internazionale dopo le brutte figure di Atalanta, Juve, Inter e Napoli.

L'ultima volta che Gasperini ha disputato l'Europa League, l'ha vinta

La Roma si è affidata a Gian Piero Gasperini, che a livello di curriculum europeo ha davvero poco da invidiare ai colleghi italiani: tanto per cominciare, l'ultima Europa League che ha disputato è nella sua bacheca (e in quella dell'Atalanta) adesso. I quarti di finale raggiungi nel 2019-20 rimangono il risultato migliore della storia della Dea, che ha guidato con profitto in Champions ed Europa League per sette anni di fila.

Due finali di Conference e una ottima prima Champions col Bologna

Se Gasperini è il punto di riferimento italiano per l'Europa League, Italiano lo è certamente per la Conference, avendo portato per due anni di fila la Fiorentina in finale. Buonissimo anche l'approccio con la Champions per una squadra che mancava dal massimo trofeo continentale da 60 anni, anche se senza passaggi del turno. Il 10° posto ottenuto alla prima esperienza in Europa League è un altro ottimo risultato da mettere in bacheca, ma ora tutti i rossoblù vogliono di più.