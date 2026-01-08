Chivu orgoglioso: "La mia Inter capisce al volo la preparazione della partita, siamo maturi"

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ieri sera è intervenuto ai microfoni di Inter Tv per analizzare la vittoria di Parma: "L'Inter è una squadra matura che capisce al volo la preparazione della partita, come deve agire senza perdere la l'identità. Oggi abbiamo fatto una partita di grande maturità. Abbiamo cercato in tutti i modi di attaccare il blocco basso, di metterci in condizione di sbloccare la partita. C'è stata anche la prova di maturità dei difensori di dare anche una mano al nostro accerchiamento... Alla fine l'abbiamo sbloccata in un momento importante prima dell'intervallo e, poi nonostante i nostri errori, e la bravura del portiere, siamo riusciti a fare il secondo gol".

Sugli zero tiri del Parma: "Vuol dire che siamo stati maturi, abbiamo subito la transizione nel primo tempo ma del resto è stata una grande prova di maturità da parte dei nostri ragazzi".

Sul saper vincere in modi differenti: "La Serie A non è mai semplice, devi sempre meritare di vincere e questo vuol dire che devi capire i momenti e capire come fare per ogni sfida. Questi ragazzi lavorano sodo e tanto, ci mettono cuore e mente. Hanno il desiderio di essere competitivi per tutta la stagione".

Sulla maturità dell'Inter: "L'Inter continua a battere colpo su colpo, ancora non è finito il girone d'andata. La partita col Napoli sarà la prima del girone di ritorno, sappiamo l'importanza della partita e del valore dell'avversario. Faremo del nostro meglio per essere all'altezza e per dire la nostra in questa stagione".