Chivu si tiene stretto Luis Henrique: "Migliorato molto, è da Inter ed è quello che sbaglia meno"

Mister Cristian Chivu, intervenuto in conferenza stampa dopo il successo di Parma, ha speso belle parole per il tanto criticato Luis Henrique, autore di una buona prestazione ieri al Tardini dopo giorni e giorni di rumors di mercato. Queste le dichiarazioni del tecnico dell'Inter:

"È migliorato molto, è ordinato. Tatticamente fa le cose giuste, i passaggi giusti. È quello che sbaglia meno. È cresciuto e ci dà una grossa mano. È al livello dell'Inter, sta tirando fuori la versione migliore. Per il modo in cui affrontiamo gli avversari, per come attacca e va a prendere i terzini avversari, non è semplice farlo a questa intensità e mantenere la lucidità".

La pagella di TMW

Luis Henrique 6 - Segnali sì, qualcuno ne manda. Disciplinato, parte con coraggio con un paio di spunti, uno dei quali porta ad un tiro di Bisseck che finisce sulla traversa, poi si vede sempre meno. L'impressione è che serva meno timidezza, oggi ha cercato di scrollarsela di dosso, ma per poco tempo. (Dall'84' Acerbi s.v.).