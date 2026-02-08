Inter, Chivu: "Mi godo i miei quattro attaccanti, tutta la rosa è coinvolta ed è sempre sul pezzo"

Le parole di Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Sassuolo: "Senza tutto quello che abbiamo fatto nel passato non si parlava dell'importanza di questo mese, stiamo consapevoli della nostra crescita e di quanto lavoro mettiamo tutti i giorni. Abbiamo bisogno di continuità, prestazioni importanti che ci permettono di essere competitivi".

Siete l'unica squadra ad averle vinte tutte contro le squadre della parte destra della classifica, come si affrontano?

"Nessuno ci regala nulla, dobbiamo mantenere un coefficiente importante di concentrazione. Stiamo cercando di farlo da inizio stagione, quello che conta è essere sempre quello che noi desideriamo".

Quanto desidera un gol di Thuram?

"E' una domanda difficile, desidero una prestazione importante di tutto il gruppo. Lo hanno fatto vedere in questa stagione, tutta la rosa è coinvolta ed è sempre sul pezzo. Tutti devono sentirsi importanti e coinvolti, poi ho la fortuna di allenare quattro attaccanti con numeri importanti. Me li godo".