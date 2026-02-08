Parma, ecco com'è andato il debutto di Strefezza. Cuesta: "Sacrificio incredibile da mezzala"

Al 53' di Bologna-Parma c'è il debutto con la maglia gialloblù di Gabriel Strefezza, tornato in Serie A nell'ultima sessione di mercato. L'ex Como e Lecce viene inserito nella mischia a inizio secondo tempo ed entra con il piglio giusto, cercando di legare i reparti. Sbaglia forse qualche pallone di troppo ma non quello più importante, dando il via all'azione che porta al gol di Ordonez.

Al termine del match Carlos Cuesta, allenatore ducale, si sofferma proprio sull'esordio del brasiliano in conferenza stampa: "Negli ultimi minuti si è adattato da mezzala con un sacrificio incredibile. È arrivato in una squadra che deve lottare per la salvezza e si è già calato benissimo nel gruppo. Ha grandi capacità umane e tecniche".

Sul successo del suo Parma nel derby in casa del Bologna poi Cuesta si esprime così: "Il risultato poteva essere un altro. Potevamo vincere, perdere o pareggiare. Noi abbiamo segnato ed il Bologna no: questo è il risultato finale ed ha parlato il campo. Nel calcio c'è una giustizia e chi fa più gol vince".