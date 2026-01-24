Inter, Chivu: "Non puntare il dito contro alcune prestazioni individuali. Il responsabile sono io"

Al termine del match vinto contro il Pisa per 6-2, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Inter Tv: "Abbiamo fatto la cosa giusta come approccio alla partita - riporta Fcinternews.it - poi sono subentrati gli avversari e qualche errore. Siamo stati bravi a mantenere lucidità, è merito della loro fiducia. Nel secondo tempo forse potevamo chiuderla prima per le tante occasioni create, ma ci prendiamo questi tre punti. Per la prima volta in stagione la squadra rimonta uno svantaggio che era uno svantaggio doppio, va sottolineato. La crescita avuta nell’ultimo mese e mezzo alla fine ha pagato".

La maturità e la mentalità vincente sono praticamente radicate in questa squadra?

"È una squadra matura che sa che ci sono dei momenti e che bisogna superarli. Bisogna agire in base a quelli che sono i momenti, il nastro piano gara. Quando prendi due schiaffi così non sai come reagisci, ma questo è un gruppo maturo che sa bene quali sono le difficoltà. Le mie richieste sono sempre molto alte e non bisogna puntare il dito contro alcune prestazioni individuali, il responsabile sono io e ci metto la faccia. I ragazzi lavorano bene e si vede".

