Prandelli non ha dubbi: "Lo Scudetto può perderlo solo l'Inter: Chivu ora deve reagire"

Cesare Prandelli, ex ct e allenatore di Fiorentina, Parma, Roma e Galatasaray, ha parlato della lotta Scudetto che coinvolge le due milanesi: "Lo scudetto può perderlo soltanto l’Inter: 7 punti di vantaggio a dieci giornate dalla fine sono un margine importante. Però… il Milan, dopo il successo nel derby, deve crederci", ha detto in un commento per la Gazzetta dello Sport.

Per Prandelli la prossima giornata sarà decisiva

"Mancano ancora 70 giorni, ma sono convinto che molto passerà dalla prossima giornata. E soprattutto da come la squadra di Chivu reagirà alla sconfitta contro i rossoneri. Finora il giovane allenatore nerazzurro ha dimostrato una grande personalità e in questi giorni dovrà confermare di saper entrare nell’anima dei suoi ragazzi per evitare un calo dell’autostima. Della serie: “due episodi non cambiano nulla, siete i più forti e continuate a dimostrarmelo”.

La classifica di Serie A

La classifica di Serie A dopo 28 giornate della stagione 2025/2026, vede l'Inter saldamente in testa con 67 punti, frutto di 22 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte, con una difesa impenetrabile e un attacco prolifico. Il Milan segue a 60 punti, in grande forma e a -7, mentre il Napoli è terzo a 56, tallonato da Como e Roma appaiate a 51. Juventus occupa la sesta posizione con 50 punti, seguita da Atalanta a 46. La lotta per lo scudetto appare ormai un duello tra nerazzurri e rossoneri, con l'Inter favorita grazie al vantaggio e alla costanza mostrata.