Serie A Women, 9ª giornata: vittorie negli anticipi per Juventus e Fiorentina

Dopo un primo tempo di sofferenza Juventus e Fiorentina si portano a casa la vittoria e il massimo bottino al termine dei rispettivi match contro Napoli e Como Women. Bianconere che dopo essere andate all'intervallo in svantaggio per il gol di Kozak ribaltano il tutto grazie alle reti di Beccari e Cambiaghi. Percorso simile per le viola che vanno sotto a Como grazie alla rete di Chidiac, ma già prima del 45' impattano con grazie a Tryggvadottir. Nella seconda frazione, poi, ci pensa Catena con una doppietta a strappare i tre punti in Lombardia e direzionarli verso le rive dell'Arno. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata:

SERIE A WOMEN, 9ª GIORNATA

Juventus-Napoli 2-1

39' Kozak (N), 46' Beccari (J), 86' Cambiaghi (J)

Como Women-Fiorentina 1-3

28' Chidiac (C), 41' Tryggvadottir (F), 67' e 76' Catena (F)

Sabato 13 dicembre

Ore 15.00 - Milan-Inter

Ore 18.00 - Ternana Women-Roma

Domenica 14 dicembre

Ore 12.30 - Genoa-Sassuolo

Ore 15.00 - Lazio-Parma

Classifica - Roma 19, Juventus 17*, Fiorentina 17*, Como Women 15*, Milan 13, Napoli Women 13*, Inter 12, Lazio 12, Parma 7, Sassuolo 6, Genoa 6, Ternana Women 4

* una gara in più