Venezia-Monza, le formazioni ufficiali: Fila e Alvarez scelti come centravanti
Arrivano le formazioni ufficiali di Venezia-Monza, match delle ore 15 valido per la 16ª giornata del campionato di Serie B.
Lagunari cambiano due pedine rispetto al pareggio di Avellino. In difesa spazio a Sverko anziché a Sidibé, mentre in attacco Fila ritrova la titolarità al posto di Adorante. Per quanto riguarda, invece, la compagine brianzola Ravanelli ritrova il centro della difesa, con Delli Carri che gli lascia il posto. Idem Birindelli sulla fascia destra della linea di centrocampo, mentre sulla trequarti Ciurria prende il posto di Baldé come partner di Dany Mota a supporto di Alvarez.
Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Sverko; Hainaut, Doumbia, Busio, Kike Perez, Bjarkason; Yaboah, Fila. Allenatore: Stroppa.
Monza (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Ravanelli, Carboni; Birindelli, Obiang, Pessina, Azzi; Ciurria, Mota; Alvarez. Allenatore: Bianco