Torino, i tifosi 'salutano' Vagnati: "L'unica cosa buona che hai fatto, chiamar Cairo testa di c***o"
I tifosi del Torino "salutano" a modo loro Davide Vagnati, direttore sportivo che è stato esonerato dal club nei giorni scorsi favorendo così il ritorno di Gianluca Petrachi.
Prima del fischio d'inizio del match contro la Cremonese all'Olimpico Grande Torino, i sostenitori granata hanno appeso uno striscione all'esterno dello stadio rivolto proprio a Vagnati: "L'unica cosa buona che hai fatto: chiamar Cairo testa di ca**o".
Un riferimento che trova le proprie radici nel ritiro estivo del luglio 2022, quando il dirigente si rese protagonista di un'accesa discussione (all'epoca circolata anche sui social) col l'allenatore Ivan Juric. Nell'occasione, Vagnati urlò al tecnico croato “porta rispetto a chi ti difende sempre agli occhi di quel testa di ca**o”.